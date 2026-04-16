Gazzetta dello Sport | Caro vecchio Napoli l club valuta una ristrutturazione della rosa

Il club sta considerando una revisione della rosa, con l’obiettivo di apportare modifiche alla formazione attuale. La decisione fa parte di un piano di ristrutturazione volto a migliorare le prestazioni e a rispondere alle esigenze tecniche della squadra. La discussione riguarda principalmente giocatori chiave e le possibilità di inserimenti di nuovi elementi. La questione è al centro delle analisi interne del club e delle strategie future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – È un Napoli da rifondare o semplicemente da riequilibrare? È la domanda che accompagna il finale di stagione azzurro, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, con il club chiamato a interrogarsi sulla propria identità tra esperienza e necessità di rinnovamento. Mancano poco più di trenta giorni alla fine della stagione e, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, sul tavolo di De Laurentiis, Manna e Conte finiranno tutte le questioni centrali: dall’età media della rosa al monte ingaggi, passando per le strategie future.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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