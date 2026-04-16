Gaffe di Salvini su Silvia Salis sindaco Genova confuso con Ilaria | Non tutti hanno sua fortuna dopo i reati commessi - VIDEO

Durante un intervento pubblico, il ministro ha commesso una gaffe riferendosi alla sindaca di Genova, confondendola con un’altra figura pubblica. Dopo aver realizzato l’errore, ha corretto le sue parole, spiegando di aver pensato a un’altra personalità politica. Il video della scena ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione su un episodio che ha suscitato commenti e discussioni online.

Il ministro ha poi riconosciuto l’errore e rettificato: “Ah scusa, ero rimasto a Orban. Con il sindaco di Genova ci lavoro”. E poi la battuta: “L'importanza di chiamarsi Salis” Gaffe di Matteo Salvini su Silvia Salis, sindaca di Genova, confusa con l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis: “È una r.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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