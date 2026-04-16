Futuro di Fabio Di Giannantonio | il suo agente svela possibili destinazioni per il 2027

L'agente del pilota ha annunciato che il suo cliente potrebbe cambiare squadra o categoria nel 2027, senza fornire dettagli precisi sulle destinazioni possibili. La decisione sarà presa dopo il termine del contratto attuale, che scade nel 2026. Di Giannantonio ha già disputato diverse stagioni in competizioni nazionali e internazionali, ma non sono state comunicate ufficialmente le sue future intenzioni. La situazione resta in fase di definizione.

"> Fabio Di Giannantonio: Futuro Incerto Dopo il 2026. Fabio Di Giannantonio, noto come “Diggia”, ha attirato l’attenzione del mondo del motorsport con le sue performance impressionanti nel campionato di MotoGP. Attualmente in forza al team VR46, il suo contratto scadrà alla fine del 2026. Con il termine del contratto che si avvicina, il suo team e il suo agente hanno iniziato a valutare le opzioni per il futuro. Recenti rumor hanno indicato che Yamaha era interessata a formare un’accoppiata di talenti con Jorge Martin per il 2027. Tuttavia, gli sviluppi recenti suggeriscono che Yamaha ha deciso di esplorare altre strade, puntando su Ai Ogura per completare il proprio parco piloti e allontanandosi dai colloqui con Di Giannantonio.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Futuro di Fabio Di Giannantonio: il suo agente svela possibili destinazioni per il 2027. Notizie correlate Leggi anche: Fabio Di Giannantonio in trattative avanzate con Yamaha per un possibile ingresso in MotoGP 2027. Fabio Di Giannantonio svela le lezioni apprese dalla sfida con Marc Marquez al GP del Brasile.Fabio Di Giannantonio svela le lezioni apprese dalla sfida con Marc Marquez al GP del Brasile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Funerali Fabio Ascione, il cardinale Mimmo Battaglia: muore un pezzo di futuro; L’ex palestra non sarà demolita: arriva la svolta per il futuro di Campo Testaccio; Incognita futuro per le quattro ruote: l’auto che verrà è senza certezze; Dalle stufe di design ai modellini in Lego: così la fibra aiuta le aziende italiane. Ravezzani: “De Laurentiis mette Conte all’angolo” Il futuro della panchina del Napoli si gioca anche sul piano della comunicazione. Fabio Ravezzani commenta le parole di Aurelio De Laurentiis, delineando uno scenario di tensione. "Ragionamento raffinato facebook Fabio Grosso è il primo nome per la #Fiorentina e il #Sassuolo guarda al futuro: tra le idee del club neroverde uno dei nomi più caldi è quello di Alberto Aquilani del #Catanzaro x.com