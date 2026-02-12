Maltrattamenti e lesioni doveva essere in carcere ma girava per il Trentino

Durante un normale controllo sulla A22, gli agenti della polizia stradale hanno riconosciuto un uomo che doveva essere in carcere per maltrattamenti e lesioni. Lo hanno fermato e subito portato in cella, senza complicazioni. È bastato un semplice controllo per interrompere la sua fuga e assicurarlo alla giustizia.

È bastato un semplice controllo lungo le strade di Ala per aprirgli le porte del carcere: è quanto successo lo scorso 8 febbraio al protagonista di questa vicenda, incappato nella polizia stradale, in quel momento impegnata in un servizio di vigilanza lungo l'autostrada A22.L'uomo, è emerso dagli.

I Carabinieri di Canneto sull’Oglio hanno arrestato un 28enne di Casalromano, accusato di maltrattamenti e lesioni.

