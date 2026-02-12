Maltrattamenti e lesioni doveva essere in carcere ma girava per il Trentino
Durante un normale controllo sulla A22, gli agenti della polizia stradale hanno riconosciuto un uomo che doveva essere in carcere per maltrattamenti e lesioni. Lo hanno fermato e subito portato in cella, senza complicazioni. È bastato un semplice controllo per interrompere la sua fuga e assicurarlo alla giustizia.
È bastato un semplice controllo lungo le strade di Ala per aprirgli le porte del carcere: è quanto successo lo scorso 8 febbraio al protagonista di questa vicenda, incappato nella polizia stradale, in quel momento impegnata in un servizio di vigilanza lungo l’autostrada A22.L’uomo, è emerso dagli.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Ala Autostrada
Ricercato arrestato in un hotel in Brianza: dormiva in albergo ma doveva essere in carcere
Maltrattamenti e lesioni, scatta l’arresto: 28enne in carcere a Mantova
I Carabinieri di Canneto sull’Oglio hanno arrestato un 28enne di Casalromano, accusato di maltrattamenti e lesioni.
Ultime notizie su Ala Autostrada
Argomenti discussi: ? Maltrattamenti e lesioni, doveva essere in carcere ma girava per il Trentino; Picchia la compagna e scappa portando via i figlioletti: 33enne rintracciato dopo 24 ore. Divieto di avvicinamento e braccialetto...; Maltrattamenti e violenza sessuale a Ferrara, condannato un trentenne; Maltrattamenti e violenza sessuale: arrestato 30enne, dovrà scontare oltre 4 anni di carcere.
Tunisino ruba al centro commerciale, i poliziotti scoprono che deve scontare due anni per maltrattamenti e lesioni: arrestato 37ennePADOVA - Doveva scontare due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni, ma era a piede libero: grazie a un furto in un centro commerciale però il 37enne tunisino è stato individuato ... ilgazzettino.it
Gabriele Bonci, il re della pizza a processo per maltrattamenti e lesioniGabriele Bonci, pizzaiolo romano diventato una star dei social network e della tv, è a processo a Roma con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a ... gazzetta.it
A22: RICERCATO PER MALTRATTAMENTI CATTURATO DALLA POLIZIA STRADALE AD ALA La Polizia Stradale di Trento ha sorpreso, la sera dell'8 febbraio, un uomo ricercato per maltrattamenti in famiglia e lesioni durante un pattugliamento lungo l'autost - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.