L’ Environmental Working Group ha pubblicato la nuova edizione della “Shopper’s Guide to Pesticides in Produce”, una guida che analizza la presenza di residui di pesticidi su frutta e verdura. Il rapporto si basa sui dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e ha esaminato oltre 54.000 campioni di 47 prodotti ortofrutticoli. I campioni sono stati lavati e preparati come avviene normalmente prima del consumo, per simulare le abitudini domestiche. L’analisi tiene conto di diversi fattori: quantità di residui, numero di pesticidi presenti, frequenza di contaminazione e tossicità delle sostanze rilevate. Il risultato evidenzia la presenza di 264 pesticidi diversi, con una concentrazione significativa su alcuni prodotti specifici.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Frutta e verdura con più e meno pesticidi e Pfas, cosa sono i Fifteen Clean e i Dirty Dozen

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