Un nuovo modello di router Wi-Fi 7 è stato recentemente presentato, progettato per connessioni in fibra ottica e sistemi mesh. Questo dispositivo integra le tecnologie più recenti per migliorare la velocità e la stabilità della rete domestica. È disponibile sul mercato con caratteristiche avanzate che promettono una connessione più efficiente e affidabile rispetto ai modelli precedenti. Nell’ambito delle offerte di tecnologia domestica, il prodotto si inserisce in un segmento in rapida evoluzione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Wi-Fi 7 e Tri-Band: la velocità teorica del 5690. L’integrazione dello standard Wi-Fi 7 rappresenta il salto tecnologico principale di questo modello, posizionando il Fritz!Box 5690 International ai vertici della gestione del segnale wireless. Grazie all’architettura Tri-Band, il dispositivo è in grado di operare simultaneamente sulle frequenze a 2.4 GHz, 5 GHz e sulla nuova banda a 6 GHz. Questa distribuzione permette di decongestionare il traffico dati, assegnando le bande più veloci e meno affollate ai dispositivi più esigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fritz!Box 5690: Router Wi-Fi 7 per fibra ottica e mesh

Recensione FRITZ!Box 4630 - Il Router Wi-Fi 7 DEFINITIVO per la Fibra FTTH (fino a 2.5 Gbps)

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