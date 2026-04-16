Forum ‘emula’ Forbidden Fruit con il suo en travesti

Nel primo prime time di ieri sera, tra le storyline principali trasmesse su Canale 5, si è visto anche un confronto tra alcune figure di forum e l’immagine dell’imprenditore turco travestito. Nel corso della serata, si sono susseguite scene che hanno coinvolto personaggi che adottano abiti femminili, collegando il tema anche a un noto procedimento giudiziario. La trasmissione ha scelto di trattare l’argomento, inserendolo nel suo racconto televisivo.

Non c’è soltanto Nadir K?l?ç di Forbidden Fruit tra gli en travesti di Canale 5. A poche ore dalla foto choc dell’imprenditore della dizi turca in abiti femminili, tra le storyline principali del prime time trasmesso ieri sera, anche Forum ha ‘cavalcato’ lo stesso filone. Nella causa odierna del ‘tribunale’ di Barbara Palombelli è apparso, infatti, un marito con la passione per i travestimenti. E così, per dare più credibilità alla storia, raccontata da due attori, sullo schermo è apparso un terribile fotomontaggio dell’uomo in abito da sposa, ancora più trash di quello mostrato nella produzione turca. Come i telespettatori di Forbidden Fruit sanno, Nadir è stato bullizzato dai suoi compagni di cella al punto tale da doversi travestire da “ danzatrice del ventre “.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Forum ‘emula’ Forbidden Fruit con il suo en travesti Notizie correlate Leggi anche: Nadir, l’en travesti di Forbidden Fruit