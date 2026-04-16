Fortezze tra scheletri e scoperte la storia del recupero di un monumento simbolo di Viterbo | VIDEO e FOTO

La chiesa delle Fortezze, un edificio risalente al XVI secolo, ha subito un intervento di recupero che ne ha rivelato la struttura e alcuni elementi nascosti. La costruzione, avviata nel 1514, ha attraversato diversi momenti di abbandono e successivi lavori di restauro. Durante le operazioni sono stati portati alla luce scheletri e sono state effettuate scoperte che hanno arricchito la conoscenza del monumento. La soprintendenza ha definito l’intervento come una riqualificazione significativa per la città.

“Una riqualificazione importante per Viterbo per un monumento del rinascimento cittadino”. Inizia con questa dichiarazione della soprintendente Margherita Eichberg il racconto della nuova vita della chiesa delle Fortezze, un gioiello la cui costruzione ebbe inizio nel lontano 1514 e si trascinò.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Niscemi, crollata nel burrone la croce monumento-simbolo di resistenza, costruita in ricordo della Chiesa danneggiata nel 1997 - VIDEOPoco dopo le 19 di ieri sera, un tonfo sordo nel burrone: la croce in marmo di Niscemi è caduta dopo che il terreno sotto il suo basamento si è... I Castelli dell'Etna, alla scoperta delle fortezze medievali da visitare tra storia e natura: la mappaVisualizzando sulla cartina i marcatori dei vari castelli storici disseminati nell'area etnea, salta subito all'occhio la forma di un cerchio quasi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fortezze, tra scheletri e scoperte la storia del recupero di un monumento simbolo di Viterbo | VIDEO e FOTO; FOTO | Il recupero e restauro dell'area delle Fortezze; Piero Camilli: La Viterbese rischia di chiudere. Usata come un salvadanaio, 450mila euro di debiti. Lazio, non solo San Pietro e Colosseo: vicino al mare ci sono 5 antiche fortezze, una più bella dell’altraQueste sono 5 antiche fortezze bellissime tra montagne e mare: si trovano nel Lazio e, anche se bellissime, in pochi le conoscono. Nel cuore del Lazio, una regione celebre per i suoi monumenti iconici ... blitzquotidiano.it Castello di Astypalea, la fortezza bianca sospesa tra cielo e mare in GreciaCi sono luoghi che sembrano disegnati da un pittore innamorato del mare Egeo, e il Castello di Astypalea è uno di quelli. Immaginate una fortezza bianca che si arrampica sulla collina più alta ... siviaggia.it Nuovo volto alle Fortezze e seconda vita alla chiesa: la città che cambia - facebook.com facebook Un viaggio tra intrighi, storia e atmosfere suggestive: “Giallo in Castello” è il podcast di Carlo Lucarelli che ti porta nel cuore più misterioso dell’Emilia-Romagna,tra antiche fortezze e storie avvincenti visiter.it/76bk | #inEmiliaRomagna x.com