Forte Marghera in Fiore | oltre 100 espositori ingresso gratuito

Domenica 19 aprile 2026, presso Forte Marghera a Mestre, si svolgerà la manifestazione Forte in Fiore 2026, dedicata al verde e al tempo libero. L’evento si terrà dalle 9 alle 19 e vedrà la partecipazione di oltre 100 espositori. L’ingresso sarà gratuito e l’appuntamento rappresenta uno dei momenti principali della stagione primaverile per gli appassionati di giardinaggio e attività all’aperto.

Torna a Mestre uno degli appuntamenti primaverili più attesi dedicati al verde e al tempo libero. Forte in Fiore 2026 a Forte Marghera è in programma domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito.Il forte ospiterà oltre cento espositori tra florovivaisti, artigiani, produttori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Mestre si tinge di verde: 100 espositori e sapori botanici a Forte MargheraDomenica 19 aprile 2026, la città di Mestre vedrà Forte Marghera trasformarsi nel cuore pulsante del settore verde e delle tradizioni locali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuito; Forte Marghera si colora di primavera: torna Forte in Fiore; Forte in Fiore 2026: evento a Mestre tra natura, food e spettacoli; Il meglio del fumetto e della cultura pop a Forte Marghera: Venezia Comics alla tredicesima edizione. Amici a quattro zampe a Forte Marghera e San GiulianoL’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin, questa mattina si è recato in sopralluogo a Forte Marghera dove, a cura del Comune di Venezia, della Fondazione Forte Marghera e di Enpa (Ent ... live.comune.venezia.it Gatti di Forte Marghera, sit in davanti al municipio per difendere le case dei mici: «Quello spazio è anche loro»MESTRE - Maurizio Meneghetti aveva il papà falegname. «Ho usato i suoi attrezzi per fare con le mie mani quelle casette per i gatti - racconta -. Ho iniziato quando il mio gatto è stato investito da ... ilgazzettino.it La primavera prende il volo a Forte Marghera! Domenica 19 aprile dalle 14.30 laboratorio creativo per bambini: Farfalle in volo con Campanon Colori, fantasia e divertimento tutto da vivere! Primavera a Forte Marghera Venerdì a cena Sabato e facebook