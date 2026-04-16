A Forlì si apre un fine settimana ricco di eventi che coinvolgono diverse aree. La città ospita una maratona solidale, mentre musei e spazi culturali organizzano iniziative legate alla storia e all’arte. Nel frattempo, il settore commerciale si prepara a proporre offerte specializzate, contribuendo a movimentare il centro e le zone circostanti. Questo insieme di appuntamenti interessa sia gli appassionati di sport che i visitatori interessati alla cultura e allo shopping.

Il territorio del Forlivese si prepara a un fine settimana denso di stimoli che spaziano dalla solidarietà sportiva alla memoria storica, passando per l’offerta culturale e il commercio specializzato. Tra il 17 e il 19 aprile, la provincia sarà protagonista di una pluralità di eventi che coinvolgeranno Piazza Saffi, la Rocca di Ravaldino e diverse realtà locali, offrendo ai cittadini un mosaico di attività che riflettono la vivacità sociale della zona. Solidarietà in movimento e la riscoperta del patrimonio artistico. La domenica sarà dedicata principalmente alla mobilità sostenuta e al sostegno della salute con la tredicesima edizione della Diabetes Marathon.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì si anima: tra maratona solidale, storia e arte nei musei

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