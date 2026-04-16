Fonderie Pisano operai in presidio dopo il no del Tar | attesa per il vertice al Mit

Gli operai delle Fonderie di Salerno sono in presidio permanente nel cortile dello stabilimento di via dei Greci, in seguito alla decisione del Tar di respingere il ricorso della proprietà. Circa cento lavoratori si sono radunati dopo il no ricevuto dal tribunale amministrativo. L’attenzione ora si concentra sul vertice previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che potrebbe fornire ulteriori sviluppi sulla situazione dello stabilimento.

Tensione e incertezza nel cortile dello stabilimento di via dei Greci, dove circa cento lavoratori delle Fonderie di Salerno hanno avviato un presidio permanente dopo la decisione del Tar che ha respinto il ricorso presentato dalla proprietà. La pronuncia dei giudici amministrativi riguarda il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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