Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti a Prime: «Dispiace perché la prestazione c’è stata, ma non risultato. Sul rosso di Kelly dico questo»

Bergomi difende la Juve. «È stata sfortunata, ha dei numeri pazzeschi a favore. Sul rigore non dato dico questo» di Redazione JuventusNews24Beppe Bergomi ha elogiato e difeso la Juventus dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio.

Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: le parole del difensore nerazzurro alla vigilia del match di Champions League La...

