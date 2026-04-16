Fiorentina-Crystal Palace LIVE risultato in diretta della partita di Conference | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace. La partita si svolge in Italia e si può seguire in diretta con aggiornamenti minuto per minuto e il risultato in tempo reale. Sono attese le formazioni ufficiali e i giocatori in campo, con le due squadre pronte a scendere in campo per questa sfida.

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