Fiorentina-Crystal Palace Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Le Eagles ripartono con tre gol di vantaggio

La Fiorentina affronta il Crystal Palace al Franchi nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, con le Eagles che partono avanti di tre gol dopo il primo match. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per l'incontro che si svolgerà il 16 aprile alle ore 21:00. La squadra italiana cerca di ribaltare il risultato e proseguire la competizione.

La Fiorentina ospita il Crystal Palace al Franchi per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, nel tentativo di compiere l’impresa della rimonta. La settimana scorsa a Londra é finita infatti 3-0 per gli inglesi, che a questo punto sono con un piede e mezzo al prossimo turno. La Viola ha bisogno della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Crystal Palace (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Le Eagles ripartono con tre gol di vantaggio Notizie correlate Fiorentina-Crystal Palace (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Fiorentina ospita il Crystal Palace al Franchi per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, nel tentativo di compiere l’impresa della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Le probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Dove vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League. Fiorentina-Crystal Palace: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueAl Franchi la Viola di Paolo Vanoli è chiamata a compiere una vera e propria impresa: per andare ai quarti serve ribaltare il 3-0 dell'andata ... tuttosport.com Conference, alle 21 c’è Fiorentina-Crystal Palace: le formazioni ufficialiFiorentina e Crystal Palace si ritrovano nuovamente di fronte, stavolta al Franchi, per il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League. tuttonapoli.net La Fiorentina scenderà in campo contro il Crystal Palace con il lutto al braccio in memoria di Alex Manninger https://l1nq.com/nisq51v - facebook.com facebook . @Conf_League | Le probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace x.com