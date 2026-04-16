Finiti gli scavi alla Casa del Jazz Giannini | Nessun mistero Tolto il dubbio | GUARDA

Gli scavi presso la Casa del Jazz sono conclusi e le autorità hanno comunicato che la frana che è stata esplorata non rivela la presenza di siti archeologici nascosti. La fine degli interventi di indagine segna la conclusione delle operazioni di scavo, che sono state condotte senza scoprire elementi di rilievo. La comunicazione ufficiale elimina ogni incertezza riguardo alla natura del dissesto e ai possibili ritrovamenti nel sito.

“I lavori sono terminati e abbiamo capito che la frana che è stata esplorata non nasconde dei siti o delle stanze ma in realtà collega con delle gallerie che sono più avanti e che stanno in dei campi sportivi” sono le parole del Prefetto di Roma Lamberto Giannini a Palazzo Valentini in occasione del punto stampa sul termine degli scavi alla Casa del Jazz. Nel sottosuolo del locale romano le ricerche del giudice Paolo Adinolfi, di cui non si hanno notizie dal 1994 e della cui scomparsa sarebbero responsabili membri della Banda della Magliana. Assieme al prefetto i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti della Fondazione Casa del Jazz.🔗 Leggi su Iltempo.it

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