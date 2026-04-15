Gli scavi presso la Casa del Jazz a Roma si sono conclusi, secondo quanto comunicato dagli incaricati. Dopo aver portato a termine le operazioni, è stato chiarito che la frana esplorata non cela alcun sito archeologico o manufatto nascosto. La conclusione delle indagini ha messo fine alle incertezze sul possibile ritrovamento, e si è potuto confermare che non sono stati individuati elementi di interesse storico o archeologico nelle aree esaminate.

“I lavori sono terminati e abbiamo capito che la frana che è stata esplorata non nasconde dei siti o delle stanze ma in realtà collega con delle gallerie che sono più avanti e che stanno in dei campi sportivi” sono le parole del Prefetto di Roma Lamberto Giannini a Palazzo Valentini in occasione del punto stampa sul termine degli scavi alla Casa del Jazz. Nel sottosuolo del locale romano le ricerche del giudice Paolo Adinolfi, di cui non si hanno notizie dal 1994 e della cui scomparsa sarebbero responsabili membri della Banda della Magliana. Assieme al prefetto i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti della Fondazione Casa del Jazz.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio”

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