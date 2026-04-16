Venerdì 24 aprile alle 17:30 si terrà a Mazzarino, nell’auditorium della chiesa S. Ignazio di Loyola, la presentazione del romanzo L’attesa dell’alba, scritto dal presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato. L’evento, che si svolge nel rispetto delle normative vigenti, prevede la partecipazione dell’autore e si concentrerà sui temi della fine vita e della dignità.

Venerdì 24 aprile, alle ore 17:30, l’auditorium della chiesa S. Ignazio di Loyola a Mazzarino ospiterà la presentazione del romanzo L’attesa dell’alba, opera dello scrittore e Presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella. L’evento, che vede il coinvolgimento diretto della Parrocchia Santa Maria di Gesù e del Vicariato di Mazzarino, rappresenta un momento culturale di rilievo per il territorio caltanissettano, con la partecipazione di accademici, giuristi e professionisti del settore psicologico. Il cuore della discussione si concentrerà su uno dei dilemmi più complessi della modernità: il confine tra il diritto alla vita e la possibilità di rinunciarvi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine vita e dignità: il grande dilemma etico di Caringella a Mazzarino

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