Figli di un dio minore… o no?

In molte occasioni, le degustazioni attirano appassionati per motivi diversi. Alcuni si avvicinano per assaggiare vini di marche rinomate, mentre altri cercano di scoprire varietà o territori meno noti. A volte si parte con l’obiettivo di conoscere una specifica regione o un produttore emergente, altre invece si preferisce l’esperienza di scoprire sapori insoliti e meno diffusi. La partecipazione può quindi essere motivata da curiosità o dal desiderio di approfondire il mondo del vino.

Ci sono degustazioni a cui si partecipa per i grandi nomi inseriti nel panel, come questa o questa. Ci sono degustazioni a cui si partecipa per conoscere qualcosa di nuovo e mai provato prima, magari per conoscere una zona o un produttore in particolare. Ci sono degustazioni a cui si partecipa senza grandi pretese, solo per avere conferme o smentite su un pensiero acquisito su questo o quel produttore o su questo o quel vino. Poi ci sono degustazioni a cui si partecipa con grande interesse e curiosità per l’annata messa in gioco, per la zona e soprattutto per i nomi che fanno parte della serie. Bene, la degustazione di cui voglio parlarvi è...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trailer TV italiano Figli di un dio minore (1986) da Rete4 1993

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