tutti i figli di un dio minore donne giovani stranieri salari leggeri e zero garanzie

Le materie di contenzioso che arrivano all’ufficio vertenze riguardano principalmente questioni di salari bassi, mancanza di garanzie e condizioni di lavoro precarie. Donne, giovani e stranieri sono spesso coinvolti in queste situazioni, con rappresentanze che segnalano difficoltà legate ai diritti lavorativi. Le dispute riguardano anche aspetti legati alla mancanza di tutela e alla sicurezza sul lavoro.

Le materie di contenzioso che approdano all’ ufficio vertenze riguardano prevalentemente il recupero crediti, come spiega Antonio Mastroberti, responsabile dell’ufficio Cisl Monza Brianza Lecco, sia per le difficoltà di alcune aziende nel pagare gli stipendi, sia per ’ritorsione’ nei confronti di lavoratori il cui rapporto di lavoro non si è chiuso nel migliore dei modi. "Abbiamo anche numerosi casi di inquadramenti non corretti – spiega il funzionario – piuttosto che di straordinari non pagati. Sono sempre numerose le vertenze per licenziamenti sia di natura economica che disciplinari". Emergono nuove tipologie di vertenze: "Casi di malattie professionali per le quali abbiamo avanzato richiesta di risarcimento danni, casi di discriminazione per differenze salariali piuttosto che per progressioni di carriera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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