Nessun calciatore in corsa per la Presidenza della Figc, con la sfida che si riduce a due nomi. I presidenti di calciatori e allenatori hanno incontrato ieri i due candidati, contribuendo a delineare le posizioni di chi potrebbe guidare la federazione nei prossimi anni. La campagna elettorale si concentra quindi tra i sostenitori di Malagò e Abete, senza alternative tra gli attuali tesserati.

Partiamo dalla fine, ovvero dal dato politico più rilevante dell’intensa giornata di ieri. Nessun calciatore correrà per la presidenza della Figc. Restano dunque Giovanni Malagò, lanciato da tutta la Serie A tranne Lotito, e Giancarlo Abete, che in queste ore sta raccogliendo le firme dei 99 delegati (al voto) della “sua” Lega Nazionale Dilettanti. Un elemento importante per tracciare gli scenari che ci dividono dal 22 giugno, data dell’Assemblea elettiva che deciderà chi prenderà il posto del dimissionario Gabriele Gravina. L’ipotesi di un nome da piazzare all’ultimo sembra dunque tramontare. Di sicuro comunque non sarà un ex giocatore. Ma vediamo come si è arrivati a questa certezza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Figc, nessun giocatore in corsa: sarà sfida a due tra Malagò e Abete

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