Fiacca di primavera | perché ti senti sempre stanco e come ritrovare subito energia

Con l’arrivo della primavera molte persone lamentano sensazioni di affaticamento e mancanza di energia. Questa condizione, nota come fiacca di primavera o astenia primaverile, si manifesta spesso in questo periodo dell’anno e colpisce individui di diverse età. I sintomi principali sono stanchezza persistente e sonnolenza, che si presentano in modo più intenso rispetto ai mesi invernali. La condizione si verifica durante il passaggio tra le stagioni fredde e quelle più calde.

Ti senti stanco, senza energie e sempre assonnato proprio ora che arriva la primavera? Potrebbe trattarsi della cosiddetta fiacca di primavera, nota anche come astenia primaverile, una condizione molto comune durante il cambio di stagione.Si tratta di una risposta dell’organismo ai cambiamenti.🔗 Leggi su Baritoday.it

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