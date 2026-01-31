Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si è espresso sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato al ginocchio. L’allenatore ha detto di essere dispiaciuto per il giocatore, ammettendo che a volte si sente in colpa nel doverlo far giocare sempre. Secondo Conte, si parla di una rottura del legamento, e l’infortunio rischia di influire non solo sul Napoli, ma anche sulla Nazionale italiana. La squadra ora aspetta aggiornamenti sulle condizioni di Di Lorenzo, mentre il tecnico si prepara a gestire le conseguenze di questa perdita.

Conte su Di Lorenzo: “Probabilmente si parla di una rottura del ginocchio, ne paga le conseguenze il Napoli e anche la Nazionale. Mi dispiace tanto per il ragazzo perché per certi versi ti senti colpevole a farli giocare sempre. Ma se siamo questi? Se sei stanco, la muscolatura non risponde sempre bene, allora se ti va bene hai un problema muscolare, se ti va male ti rompi un tendine e un ginocchio. Questi ragazzi vanno solo ringraziati. Siamo anche col mercato bloccato. Detto questo, i ragazzi di questo tour de force vanno ringraziati perché hanno fatto qualcosa di straordinario: nessuno a livello professionistico ha avuto una emergenza come la nostra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte su Di Lorenzo: “Mi dispiace tanto per il ragazzo perché per certi versi ti senti colpevole a farli giocare sempre”

