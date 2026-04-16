Stefania Craxi ha espresso nuovamente il suo punto di vista sul fine vita, definendolo una norma di civiltà e auspicando una possibile mediazione con il Partito Democratico. La politica italiana si confronta da tempo sulla questione, con interventi di diversi leader e rappresentanti istituzionali. Nei mesi scorsi, anche il segretario nazionale di un importante partito aveva commentato la tematica, sottolineando le varie posizioni in campo.

Su questo tema il segretario nazionale Tajani si è espresso negli scorsi mesi, dichiarando: "Non esiste un diritto al suicidio" La nuova capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi rilancia sul fine vita e apre al PD: "Dobbiamo discutere di una norma di civiltà", ha detto a Public Pol.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FI, Stefania Craxi rilancia sul fine vita e apre al PD: "Norma di civiltà, mi auguro di portare a casa una mediazione"

Notizie correlate

Gasparri si è dimesso da capogruppo di FI al Senato. Al suo posto Stefania Craxi«Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Stefania Craxi: Forza Italia è vicina ad aziende e lavoratori; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio; Sit-in a Milano per l’integrazione, Mascia rilancia il volto liberale di Forza Italia; Forza Italia, vertice tra Marina, Pier Silvio e Tajani: via Barelli, slitta il congresso.

Stefania Craxi: ‘FI sostenga a ogni livello iniziativa seconde generazioni’(ANSA) – MILANO, 17 APR – Milano ha sempre aperto le sue porte a chi arrivava con l’intento di impegnarsi per cambiare il proprio destino: per questo sostengo con convinzione la manifestazione pacifi ... espansionetv.it

Stefania Craxi nuovo capogruppo FI al Senato: Il cambio non è legato alla sconfitta al Referendum(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 Voi legate il cambio alla sconfitta. In realtà non è così. È un cambio di cui abbiamo parlato nei mesi passati, precedenti al referendum, così Stefania Craxi ... notizie.tiscali.it

Stefania Craxi - facebook.com facebook

Stefania Craxi: 'FI sostenga a ogni livello iniziativa seconde generazioni'. La capogruppo al Senato: 'Milano è città riformista, aperta e accogliente' #ANSA x.com