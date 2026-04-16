Fermati alla Besurica con la droga su un' auto rubata

Mercoledì 15 aprile, nella zona della Besurica a Piacenza, i carabinieri hanno fermato un’auto risultata rubata. Durante le verifiche, sono stati rinvenuti sostanze stupefacenti a bordo del veicolo. Due persone sono state arrestate: una per detenzione di droga e l’altra per ricettazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza e l’arresto dei due soggetti coinvolti.

Due arresti per droga e ricettazione nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Piacenza, nella zona della Besurica, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bobbio hanno fermato un’auto risultata rubata. In manette sono finiti due cittadini marocchini, di 22 e 25.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Fermati a bordo di un'auto rubata con arnesi da scasso e drogaDue persone sarebbero state fermate dai carabinieri e dalla polizia municipale a Cellole. Con la droga su un'auto rubata a un'associazione di volontariato: denunciatiFirenze, 30 gennaio 2026 – Refurtiva, attrezzi da scasso e sostanze stupefacenti.