Fenerbahce-Rizespor venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 17 aprile alle 19:00 si disputerà il match tra Fenerbahçe e Rizespor, valido per il trentesimo turno della Superlig turca. La squadra di allenatore Tedesco, attualmente seconda in classifica, giocherà in casa contro la formazione di Rizespor. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote sui pronostici.

Si apre il trentesimo turno di Superlig turca e il Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica affronta in casa il Rizespor. I sari kartallar stanno approfittando dei passi falsi del Galatasaray e sono andati a -2 con il campionato che torna apertissimo. Tutto si giocherà il 26 aprile all’Ali Sami Yen nel derby intercontinentale, con Ederson e compagni chiamati al colpaccio per interrompere finalmente l’egemonia dei cugini.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi apre il trentesimo turno di Superlig turca e il Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica affronta in casa il Rizespor. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Fenerbahce-Rizespor venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Fenerbahce-Rizespor venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; I pronostici di venerdì 17 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga e Ligue 1. Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/MPlraV3 #scommesse #pronostici x.com