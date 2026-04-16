Fedriga negli USA | tra memoria dell’orcolat e nuovi affari

Il presidente della regione partirà domenica per una visita ufficiale negli Stati Uniti, dove intende incontrare rappresentanti di enti locali e aziende. La missione fa seguito a una serie di incontri e accordi già avviati con partner americani, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici e culturali tra i due territori. La visita durerà alcuni giorni e coinvolgerà diverse città e istituzioni statunitensi.

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga si prepara a intraprendere una missione istituzionale negli Stati Uniti, la cui partenza è fissata per la giornata di domenica. Il viaggio transatlantico non avrà come unico obiettivo il consolidamento dei rapporti con le realtà imprenditoriali americane, ma porterà con sé un forte valore simbolico legato alla memoria storica del territorio: la commemorazione del cinquantesimo anniversario del terremoto, noto localmente come orcolat. Tra memoria storica e opportunità commerciali: i due volti della missione. La strategia che sottende lo spostamento di Fedriga negli USA punta a coniugare la riflessione sul passato con la proiezione verso il futuro economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fedriga negli USA: tra memoria dell’orcolat e nuovi affari Notizie correlate Leggi anche: Orcolat, Zilli: “Un ponte di memoria che dal Friuli parla a tutta l’Italia” Cinquant’anni dopo il sisma, "Orcolat" riporta in sala la memoria del 1976"Orcolat", docufilm di Federico Savonitto, è un racconto corale che intreccia memoria, identità e rinascita, ripercorrendo uno degli eventi più... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fedriga celebra il 50esimo dell’orcolat negli Usa; USA: ambasciata Washington commemora 50° terremoto del Friuli; Rizzetto avvisa il centrodestra: Fedriga chiarisca il suo futuro, serve il candidato. Il Friuli-Venezia Giulia guida l’Italia negli investimenti nello sport! Fedriga lo ribadisce da Trieste: lo sport è salute, economia e coesione sociale Incontro con il ministro Abodi per nuove opportunità e fondi destinati a territori, comuni e società sportive facebook