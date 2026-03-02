Orcolat Zilli | Un ponte di memoria che dal Friuli parla a tutta l’Italia

Un documentario sul terremoto del 1976 si trasforma in un racconto condiviso che collega il Friuli con il resto dell’Italia. Zilli descrive il progetto come un ponte di memoria, un modo per parlare di esperienze che attraversano i confini regionali e si radicano nella storia collettiva. La narrazione invita a riflettere su un evento che ha segnato profondamente il territorio e le sue persone.

Non è soltanto un documentario sul terremoto del 1976. È un racconto collettivo, un viaggio nella memoria che si fa identità. In occasione del 50esimo anniversario del sisma, il film Orcolat è stato presentato in seconda anteprima al Cinema Sociale di Gemona, alla presenza del regista Federico Savonitto, del produttore Marco Caberlotto e del sindaco di Gemona Roberto Revelant, presidente dell’Associazione Comuni terremotati e sindaci della Ricostruzione del Friuli. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha sottolineato il valore profondo dell’opera:“Questo film non è solo un racconto del passato, ma un messaggio vivo che attraversa il tempo per parlarci di chi siamo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

