Federica Fumagalli incinta di Luigi Berlusconi per la terza volta Lucarelli contro Todaro Blasi contro Biancardi - I gossip della settimana

Questa settimana il mondo dello spettacolo è stato teatro di diverse notizie e indiscrezioni. Si parla di una gravidanza attribuita a una nota famiglia, di commenti tra personaggi pubblici e di scontri tra vari volti noti. Tra i protagonisti del gossip ci sono cantanti, influencer e partecipanti a programmi televisivi, mentre alcuni volti noti si sono confrontati pubblicamente su questioni personali. La settimana si è conclusa con dichiarazioni di un noto conduttore televisivo sulla gestione dei rapporti con il pubblico.

A Belve, Francesca Fagnani: “Se lo ricorda l’ultimo che si è arrabbiato perché gli davo del lei chi era?”. Carlo Conti che voleva gli fosse dato del tu: “No, chi era?”. Francesca: “Teo Mammucari”. Carlo: “Mi può dare del lei, tutto quello che vuole”. Ma Carlo Conti ci fa o ci è? Alla presentazione del suo album Foto Mosse, Arisa ha rivelato di aver proposto i brani Amore Universale e Il Tuo Profumo per il Festival di Sanremo 2026, poi scartati da Carlo Conti a favore della banalissima Magica Favola. Con Il tuo profumo, Arisa avrebbe stravinto Sanremo quest’anno. Peccato che l’intervista è uscita solo adesso altrimenti bisognava chiederne conto a Conti nelle sedi opportune ovvero a Belve.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Federica Fumagalli "incinta di Luigi Berlusconi per la terza volta", Lucarelli contro Todaro, Blasi contro Biancardi - I gossip della settimana Notizie correlate Leggi anche: Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli incinta per la terza volta: l’indiscrezione Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: segreto svelato in estateLa riservatezza che caratterizza la vita privata di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sembra oggi lasciare spazio a una nuova, attesa evoluzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli incinta per la terza volta: l’indiscrezione; Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: arriva il terzo figlio; Luigi Berlusconi papà tris: Federica è incinta; Luigi Berlusconi la moglie Federica Fumagalli incinta per la terza volta | l’indiscrezione. Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli incinta per la terza volta: l’indiscrezioneFederica Fumagalli, la moglie di Luigi Berlusconi, sarebbe incinta per la terza volta: le voci sulla gravidanza a 4 anni dalla nascita di Tommaso Fabio ... dilei.it Luigi Berlusconi sorprende tutti, Federica Fumagalli incinta dopo mesi di silenzioLuigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio Chi: Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e la mogli ... assodigitale.it «Il tempo passato con i miei figli è il mio hobby preferito. » Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, sposati dal 2020, stanno per allargare ancora la loro famiglia: la coppia aspetta il terzo figlio, la cui nascita è prevista per l’estate. La notizia, rimasta riservata per facebook