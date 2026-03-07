‘Fricassea’ così dissacro Freud e Shakespeare

Stasera alle 21 alla sala polivalente di Comacchio si tiene un evento con Alessandro Ciacci, il vincitore di Lol 2025. L’appuntamento prevede una presentazione in cui l’artista parlerà della sua esperienza nel programma televisivo e del suo percorso artistico. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per conoscere meglio il giovane talento.

Stasera alle 21 alla sala polivalente di Comacchio arriva Alessandro Ciacci, il vincitore di Lol 2025. Farà sorridere con il suo spettacolo ‘Fricassea’. Prima volta a Comacchio? "Sì, non ci sono nemmeno mai stato anche se dalla mia Rimini è poco distante". ‘Fricassea’: cosa dobbiamo aspettarci? "Un gran casino comico è la definizione più sincera. Richiama un piatto in cui si mescolano tanti ingredienti diversi. Come lo spettacolo: il filo conduttore è proprio che non c’è. Ci sono monologhi in stile stand-up, sketch di cabaret, finti spot pubblicitari, voci registrate. Ho cercato di mescolare linguaggi comici differenti per intercettare gusti diversi: chi ama una risata più raffinata troverà pane per i suoi denti, chi preferisce quella più immediata non resterà deluso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

