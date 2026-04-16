Ex Pertite | scontro tra Comune e Difesa sul piano fotovoltaico

Il Comune di Piacenza e la Difesa si sono scontrati pubblicamente riguardo al piano fotovoltaico su un’area precedentemente militare. La sindaca ha criticato l’uso del termine “propaganda” nel commento a un documento ufficiale del Ministero della Difesa, che riguarda l’area ex Pertite. La disputa si concentra sulle interpretazioni del progetto e sulle parole usate per descrivere le posizioni delle parti coinvolte.

La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha contestato duramente la definizione di propaganda applicata alla lettura di un documento ufficiale del Ministero della Difesa riguardante l’area ex Pertite. Il provvedimento, giunto al Comune il 15 aprile 2026, inserisce l’area strategica nel piano nazionale per le energie, ipotizzando la costruzione di un impianto fotovoltaico. Documentazione ministeriale e gestione dell’area ex Pertite. Il nodo della questione risiede in una specifica scheda tecnica pubblicata sul portale della Difesa in data 16 aprile 2026. Tale documento, che fa parte di un programma volto a potenziare le fonti energetiche, identifica l’ex Pertite come un sito idoneo per interventi di questo tipo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Pertite: scontro tra Comune e Difesa sul piano fotovoltaico Notizie correlate Granoro, piano da 18 milioni per il futuro: tra fotovoltaico, algoritmi e intesa con l'universitàL’obiettivo è chiaro: rendere il modello industriale sempre più sostenibile e digitalizzato.