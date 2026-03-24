Granoro piano da 18 milioni per il futuro | tra fotovoltaico algoritmi e intesa con l' università

Granoro ha annunciato un piano di investimenti superiore a 18 milioni di euro destinato a migliorare la sostenibilità e la digitalizzazione del suo stabilimento. Il progetto prevede l'installazione di impianti fotovoltaici, l'implementazione di algoritmi e una collaborazione con un’università. I lavori sono in corso o già completati, con l’obiettivo di modernizzare l’intera produzione.

L’obiettivo è chiaro: rendere il modello industriale sempre più sostenibile e digitalizzato. Granoro accelera sul percorso di evoluzione del proprio pastificio con un piano di investimenti massiccio che, tra progetti conclusi e quelli in fase di realizzazione, supererà i 18 milioni di euro entro il 2028. Dal 2022 a oggi, l'azienda ha già messo in campo oltre 8 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti, il controllo digitale e l'autoproduzione energetica. Il cuore della strategia green è l'autoproduzione. A breve entrerà in funzione un nuovo impianto fotovoltaico da 1,1 MW installato sulle coperture dello stabilimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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