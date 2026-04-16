europa league quali squadre si sono qualificate in semifinale e il programma completo tutti i dettagli

Le squadre qualificate alle semifinali dell’Europa League sono state annunciate, con il programma completo delle partite. La fase più intensa della competizione si sta svolgendo, e sono stati definiti i dettagli di tutte le sfide che porteranno alle finali. Le squadre si preparano ad affrontare gli incontri decisivi, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase.

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Il sorteggio dell'Italia ai play-off | Qualificazioni Mondiali 2026

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