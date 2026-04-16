Conference League quali squadre si sono qualificate in semifinale e il programma completo Tutti i dettagli

Le squadre che si sono qualificate alle semifinali della Conference League sono state ufficialmente annunciate, con il programma completo delle partite disponibile. La Fiorentina ha concluso il proprio percorso europeo a un passo dalla qualificazione alle ultime quattro, dopo aver disputato le fasi precedenti della competizione. Tutti i dettagli riguardanti le sfide e le date delle semifinali sono stati resi noti, offrendo uno sguardo chiaro sulle prossime fasi della competizione.

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