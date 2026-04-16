Nell'ultima giornata di Eurolega, le due squadre italiane in gara non avevano più possibilità di qualificarsi ai playoff o ai play-in. L'Olympiacos, capolista, ha vinto contro l’Olimpia con il punteggio di 85-76, nonostante i 24 punti di Shields. Bologna ha concluso la stagione con una vittoria, mentre Milano è uscita sconfitta.

Sorride Bologna, viene sconfitta Milano, ma nei fatti non cambia niente visto che entrambe le italiane arrivavano all’ultima giornata della regular season di Eurolega fuori dai giochi per play off e play in. Tra le due, l’Olimpia aveva il compito più arduo dato che l’Olympiacos si giocava il primo posto. E alla fine se lo prende, con Vezenkov (20 punti), Dorsey (18) e Milutinov (13 più 14 rimbalzi) giustizieri nell’85-76 per la capolista, nonostante i 24 di Shields con 510 da tre. La squadra di coach Poeta saluta l’Europa lontana dal play in: al 14esimo posto con un bottino di 17 vittorie e 21 sconfitte. La Virtus riesce invece a battere il Maccabi 85-89 con un’ottima gara, muovendo bene la palla e dando ritmo all'attacco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, ultima giornata: Bologna chiude col sorriso, Milano senza scampo

Eurolega, Olimpia Milano-Virtus Bologna: gli highlights

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