Trentaseiesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | doppia sconfitta per Milano e Bologna

Nella trentaseiesima giornata di Eurolega 20252026, Milano ha perso in trasferta contro Valencia con il punteggio di 102-96, rendendo impossibile la qualificazione ai playoff. La stessa giornata ha visto anche Bologna subire una sconfitta, anche se i dettagli del risultato non sono stati ancora comunicati. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla competizione continentale a causa di queste recenti sconfitte.

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