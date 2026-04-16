Estrazioni del Lotto di giovedì 16 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Giovedì 16 aprile 2026 si è svolta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in questa sessione, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle combinazioni. La serata ha visto la pubblicazione dei numeri ufficiali, disponibili subito dopo l'estrazione. La data e la ruota coinvolta sono state comunicate attraverso i canali ufficiali del gioco.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 16 aprile 2026:4 - 71 - 12 - 77 - 76I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it ECCO IL RESOCONTO DELLA TRIPLICE VINCITA DI GIOVEDÌ 2 APRILE E LE PREVISIONI ATTUALMENTE IN GIOCO! Notizie correlate Estrazioni del Lotto di giovedì 2 aprile 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 86 69 15 81 58 CAGLIARI 06 55 36 30 16 FIRENZE 89 01 10 45 74 GENOVA 60 64 46 80 22 MILANO 20 69 73 60 10... Estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 9 aprile 2026:52 - 9 - 22 - 41 - 57I numeri estratti su tutte le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 10 aprile; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 14 aprile 2026: i numeri vincenti. Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 aprile: tutti i numeri vincentiUn altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffer ... tg24.sky.it Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 16 aprile 2026Secondo appuntamento con la fortuna di questa settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 16 aprile 2026, in diretta su Today. Numeri e quote in tempo reale: la sestin ... today.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 11 aprile 2026 - facebook.com facebook