Esperienza rurale e grigliata a Montata Grande

Sicilia Gaia propone un’esperienza rurale a Montata Grande, un’area nella parte sud dell’Etna. L’evento si svolge tra filari di viti, alberi da frutto e ulivi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi in un ambiente agricolo autentico. Durante la giornata, verranno organizzate attività legate alla coltivazione e alla preparazione di grigliate, in un contesto naturale e tranquillo.

Sicilia Gaia organizza un'esperienza rurale nella splendida cornice di MontataGrande, situata nel versante sud dell’Etna, un’esperienza rurale tra filari di viti, alberi da frutto e ulivi. Faremo una visita guidata dell'azienda dove conosceremo anche le dolci asinelle di casa, Olga e Olivia e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Juventus: colpo di grande esperienza per l’attaccoLa Juventus sta valutando un colpo di grande esperienza per l’attacco in vista dell’estate 2026: Robert Lewandowski è finito nel mirino bianconero... Grande Fratello: Shaila Gatta parla della sua terribile esperienzaShaila Gatta ripensa alla drammatica esperienza fatta al Grande Fratello e racconta dettagli inediti.