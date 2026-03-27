Juventus | colpo di grande esperienza per l’attacco

La Juventus sta considerando l’ingaggio di un attaccante molto esperto per la prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di un calciatore polacco, che potrebbe arrivare con un investimento contenuto, in una mossa analoga a quella fatta dal Milan con un centrocampista croato nell’estate precedente. L’obiettivo è rafforzare il reparto offensivo in vista del 2026.

La Juventus sta valutando un colpo di grande esperienza per l’attacco in vista dell’estate 2026: Robert Lewandowski è finito nel mirino bianconero come possibile rinforzo low-cost, in un’operazione che ricorda il colpo “alla Modric” realizzato dal Milan con il croato nell’estate 2025. Il bomber polacco, classe 1988 (compirà 38 anni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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