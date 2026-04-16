Esagera con gli aperitivi e perde il controllo della vettura finendo fuori strada

Dopo aver consumato un aperitivo in un bar, un uomo di 50 anni di origini nordafricane residente a Gatteo ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato fuori strada mentre tornava a casa. La polizia ha accertato che l’uomo aveva superato i limiti di alcol nel sangue, motivo che ha portato all’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Dopo una lunga giornata lavorativa si era concesso un aperitivo in un bar ma, un bicchiere di troppo, è costato caro a un automobilista 50enne di origini nordafricane residente a Gatteo che è finito fuori strada mentre tornava a casa. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedale Noviglio, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauroNoviglio, 6 aprile 2026 – Perde il controllo della moto sulla curva che porta alla frazione di Santa Corinna da Noviglio, sbanda, cade sull’asfalto e...