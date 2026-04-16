Emissioni CO2 | scudo UE per proteggere le famiglie dai rincari

Il Parlamento europeo ha approvato modifiche alla revisione dell’Ets2, il sistema che controlla le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e degli edifici. La decisione prevede interventi mirati per ridurre l’impatto sui costi delle famiglie, introducendo correttivi nel meccanismo di regolamentazione. La misura mira a bilanciare le esigenze ambientali con la tutela economica degli utenti domestici.

Il Parlamento europeo ha dato una svolta decisiva alla revisione dell’Ets2, il meccanismo che regolerà le emissioni di CO2 per i trasporti stradali e gli edifici, proponendo correttivi per proteggere l’economia delle famiglie. La Commissione Ambiente ha approvato il proprio mandato negoziale, puntando a una gestione più agile della riserva di stabilità del mercato (Msr) per frenare la volatilità dei prezzi del carbonio. L’obiettivo primario degli eurodeputati è evitare che i costi della transizione energetica ricadano in modo sproporzionato sui consumatori finali. Per fare ciò, si punta su un intervento tempestivo della riserva di stabilità:...🔗 Leggi su Ameve.eu

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