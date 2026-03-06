Le guerre lontane che svuotano il carrello della spesa Spi Cgil | Proteggere le fasce più deboli dai rincari

Le guerre lontane che svuotano il carrello della spesa continuano a essere al centro delle preoccupazioni, con lo Spi Cgil che insiste sulla necessità di tutelare le fasce più deboli dai rincari. Recentemente, l’attacco unilaterale all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele ha provocato conseguenze dirette sulla popolazione iraniana, che ha subito bombardamenti e danni materiali evidenti.

Le guerre sembrano lontane finché non arrivano nel portafoglio delle persone. L'attacco unilaterale all'Iran, da parte di Stati Uniti e Israele, porta molte conseguenze terribili: la prima è sulla popolazione iraniana, colpita dai bombardamenti. Ma c'è un altro aspetto preoccupante innescato dall'ennesimo atto violento di Trump: il rischio economico. Dal crollo delle Borse all'aumento del prezzo di gas e petrolio, subito in crescita, le tensioni internazionali diventano inflazione quotidiana. "Come sempre accade, a pagare il prezzo più alto sono soprattutto le persone più fragili, quelle che vivono con redditi bassi o fissi e che hanno già...

Per il carrello della spesa aumenti del 24% dal 2021. Le opposizioni: “Rincari drammatici e il governo è immobile”Dal 2021 al 2025 i prezzi al consumo in Italia sono aumentati complessivamente del 17,1%, ma per i beni essenziali la corsa è stata molto più intensa.

