Il conflitto su Elbaph ha subito un’accelerazione improvvisa con l’intervento di San Nerona Imu, che ha trasformato la situazione di stallo dell’isola dei giganti in un vero e proprio campo di battaglia. La disputa si concentra ora sull’applicazione dell’Imu, con ferite aperte e tentativi di risurrezione delle posizioni di partenza. La tensione tra le parti coinvolte si fa sempre più intensa, creando un quadro di caos e scontri continui.

Il conflitto su Elbaph ha subito un’accelerazione brutale con l’improvvisa irruzione di San Nerona Imu, che ha trasformato la stasi temporanea dell’isola dei giganti in un campo di battaglia caotico. L’entità che guida il Governo Mondiale si è materializzata con una potenza devastante, colpendo duramente i membri della ciurma di Luffy e scatenando reazioni violente tra i guerrieri locali. L’impatto distruttivo della manifestazione di San Nerona Imu. La quiete che sembrava essersi ristabilita a Elbaph è stata infranta da un evento senza precedenti. Mentre Luffy riposava nella scuola insieme a Loki, esausto per le conseguenze del Gear 5, e mentre Ratatoskr si godeva un pasto abbondante, una forza oscura ha colpito l’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elbaph nel caos: l’aura di Imu tra ferite a Zoro e resurrezioni

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