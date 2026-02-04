Educare all’amore per gli animali Parte il progetto a Sabaudia

Questa mattina a Sabaudia è partito un nuovo progetto scolastico che vuole insegnare ai ragazzi il rispetto e la cura degli animali. L’iniziativa, chiamata “Uomo e animale: un percorso di cura, conoscenza e responsabilità”, coinvolge gli studenti dell’Istituto Comprensivo Valentino Orsolini Cencelli. L’amministrazione comunale di Mosca ha promosso questa attività per far capire ai più giovani l’importanza di un rapporto responsabile con gli animali.

Sabaudia, 4 febbraio 2026 – Educare alla relazione e al rispetto partendo dagli animali. Questo il senso del progetto “ Uomo e animale: un percorso di cura, conoscenza e responsabilità ”, attivato per l’anno scolastico in corso all’Istituto Comprensivo Valentino Orsolini Cencelli e promosso dall’Amministrazione Mosca. L’iniziativa, sostenuta dalle assessore Anna Maria Maracchioni e Pia Schintu insieme al garante per il benessere e la tutela degli animali Fabrizio Livi, coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado in un percorso di educazione assistita con gli animali, tra attività in classe e incontri sul territorio, con il supporto di veterinari e professionisti qualificati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

