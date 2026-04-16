eDivisie | 4 Talenti Live per il tuo Club
Una nuova sfida disponibile nel gioco offre ai club quattro carte da 88 di valutazione, con miglioramenti dinamici in base alle prestazioni dei giocatori professionisti. Questa sfida, chiamata eDivisie, premia i partecipanti non solo con la divisa ufficiale della competizione, ma anche con carte speciali che evolvono a seconda dei risultati ottenuti dai pro-player coinvolti. La sfida si rivolge ai giocatori interessati a ottenere premi esclusivi legati alle performance sportive.
Questa SBC non mette in palio solo la divisa ufficiale della competizione, ma garantisce quattro carte da 88 OVR con upgrade dinamici legati ai risultati dei pro-player. Ogni sfida richiede una rosa specifica per sbloccare il rispettivo giocatore. Le 4 Sfide: Requisiti e Premi. Sfida Giocatore Premio Requisiti Chiave Ruoli Principali 1 – Marko Pjaca Pjaca (88) Valutazione 88 AS, ES, AD 2 – Myron Boadu Boadu (88) Valutazione 88 ATT 3 – Lucas Rosa L. Rosa (88) Val. 87 + 1 TOTW TD, TS, ED 4 – A. Penetra Penetra (88) Valutazione 87 DC, TD Analisi dei Giocatori. Marko Pjaca (88) – Il Jolly d’Attacco. Una carta incredibilmente completa per chi ama la spinta sulle fasce.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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