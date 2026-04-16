‘È ora di salutarci’

Bernardo Silva ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine del suo contratto, che scade questa estate. La notizia è stata diffusa dall’autorevole fonte 101 greatgoals e conferma la fine del suo periodo in club, senza indicare ancora quale sarà la sua prossima destinazione. Il calciatore ha comunicato ufficialmente la sua decisione, senza ulteriori dettagli sul futuro.

2026-04-16 15:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Bernardo Silva ha confermato che lascerà il Manchester City alla scadenza del suo contratto quest’estate. Il 31enne ha trascorso nove anni sotto la guida di Pep Guardiola nel nord dell’Inghilterra, vincendo tutto ciò che gli veniva offerto e diventando uno dei giocatori di maggior successo del club. Durante la sua permanenza a Manchester, il nazionale portoghese è stato il capitano del club e ha vinto Premier League, Champions League, FA Cup, EFL Cup, Community Shield e Supercoppa. Riceverà un omaggio d’addio dal club nell’ultima partita casalinga della stagione 2025-26, prima di esplorare le sue opzioni in estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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