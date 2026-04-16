Ogni giovedì sera, dopo l’appuntamento con “4 di Sera”, il conduttore presenta “Dritto e Rovescio” su Rete 4. Il programma affronta temi di attualità legati a questioni di geopolitica, occupazioni abusive e sicurezza. La trasmissione si svolge in prima serata e coinvolge discussioni su eventi recenti e questioni di interesse pubblico.

Paolo Del Debbio, come ogni giovedì, dopo l’impegno con 4 di Sera, bissa in prima serata con Dritto e Rovescio, il talk show di attualità sempre in onda su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 aprile 2026. Al centro dell’appuntamento, lo scenario internazionale, sempre più influenzato dalle decisioni di Donald Trump, con un’analisi degli effetti globali e delle conseguenze in Italia, anche alla luce dello strappo con Giorgia Meloni. A seguire, spazio al tema delle occupazioni abusive, con il caso di un nuovo stabile occupato da gruppi antagonisti e le conseguenze dirette per i cittadini, chiamati a sostenerne i costi. Infine, si affronterà il tema della sicurezza a partire dal recente episodio di Massa e il caso di Manuel Mastrapasqua, con la madre e la sorella che continuano a chiedere giustizia per il suo omicidio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio tra geopolitica, occupazioni abusive e sicurezza

Notizie correlate

Dritto e Rovescio, Del Debbio tra sicurezza e OlimpiadiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Leggi anche: Edilizia pubblica a Bari, tra occupazioni abusive e morosità la sfida di Arca per garantire il diritto alla casa

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dritto e rovescio: Paolo Del Debbio intervista Paolo Liguori Video; Dritto e rovescio: Puntata del 9 aprile Video; Dritto e rovescio: Magri con le punture, la rivoluzione: costeranno poco. E arriva la pillola Video; Dritto e rovescio: In studio: Grazie alle punture ho perso 31 chili Video.

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 aprile 2026Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4. Il programma di Paolo Del Debbio ... tpi.it

Dritto e Rovescio, dagli ultimi sviluppi sulla scena internazionale (con Trump grande protagonista) al problema delle occupazioni abusive: le anticipazioni della puntataOggi 16 aprile in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Al centro ... affaritaliani.it

Ci vediamo stasera alle 23:20 su Rete 4 a Dritto e Rovescio. #fblifestyle facebook

Claudio #Lotito tira dritto per la sua strada: “La #SerieA è una vacca che mungono tutti. Ritengo che il governo e il Ministro Abodi abbiano la possibilità di nominare un commissario per la #FIGC. Gli strumenti per riformare il calcio ci sono, bisogna vedere se c’ x.com