Stasera alle 21:25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione si concentrerà sulle notizie più recenti e sui temi di attualità, politica e altri argomenti di interesse. Verranno presentati anticipazioni sugli ospiti che parteciperanno e sui temi trattati durante l’appuntamento di questa sera.

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Paolo Del Debbio analizzerà lo scenario internazionale, sempre più influenzato dalle decisioni di Donald Trump, con un’analisi degli effetti globali e delle conseguenze in Italia, anche alla luce dello strappo con Giorgia Meloni. A seguire, spazio al tema delle occupazioni abusive, con il caso di un nuovo stabile occupato da gruppi antagonisti e le conseguenze dirette per i cittadini, chiamati a sostenerne i costi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 aprile 2026

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