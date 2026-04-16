Il 16 aprile 2026, gli appassionati di sport potranno seguire in tv diverse partite e competizioni. La Fiorentina affronta il Crystal Palace in una partita di calcio, mentre nel basket si disputano gli incontri di Eurolega tra Olympiacos e Olimpia Milano, e Maccabi Tel Aviv contro Virtus. Oltre a questi eventi, sono trasmessi anche vari incontri di tennis e altri sport diversi.

Da seguire anche il basket dell'Eurolega con Olympiacos-Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace, il tennis e tutto lo sport in tv del 16 aprile 2026

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