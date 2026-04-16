Djurgarden-Malmo venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Djurgarden e Malmo, anticipo del terzo turno di Allsvenskan. La partita si gioca allo stadio di Djurgarden, con i padroni di casa attualmente in testa alla classifica e il Malmo che ha cambiato allenatore con Ramirez. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa per questa sfida.

Anticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez. I Blåränderna hanno continuato con Honkavaara dopo l’altalenante passata stagione, e quest’anno senza impegni europei potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato per provare a riportare un titolo in bacheca dopo 7 anni. Gli sky blues hanno salutato Rydstroem dopo l’ultima stagione deludente sia in patria che in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Djurgarden-Malmo venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Djurgarden-Malmo venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Sampdoria-Monza (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati... Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Cvz9Dm1 #scommesse #pronostici x.com