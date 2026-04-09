Paris FC-Monaco venerdì 10 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 19:00 si gioca l’incontro tra Paris FC e Monaco, valido per il turno numero 29 di Ligue 1. La partita sarà la prima del weekend e vede di fronte due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio, e le quote scommesse sono già disponibili per chi desidera scommettere sull’esito del match.

Si apre il turno numero 29 di Ligue1 con l’anticipo tra il Paris FC di Koumbouarè e il Monaco di Pocognoli. I Parisiens sono reduci dal pareggio di Lorient che ha mantenuto tutto invariato con una giornata in meno da disputare in campionato. La salvezza è ormai vicinissima e grande merito va al tecnico canaco, capace di riorganizzare le idee di un gruppo non ancora diventato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris FC-Monaco (venerdì 10 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Tolosa-Paris FC (sabato 21 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl Tolosa di Martinez dopo aver cullato sogni di gloria è tornato sulla terra con 2 sconfitte consecutive, e quest’oggi affronta un Paris FC... Monaco-Lorient (venerdì 16 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiDopo aver superato con lo stesso risultato il turno di coppa di Francia Monaco e Lorient si affrontano ad apertura della prima giornata di ritorno di... Temi più discussi: La preparazione dei Rouge et Blanc in vista della trasferta al Paris FC; Informazioni sull'opposizione: Paris Saint-Germain; Ligue 1, 28esimo turno: tutte le partite della domenica di Pasqua; Marsiglia ko, vince il Monaco per 2-1. FA Cup: avanza il Leeds ai rigori, West Ham ko. Pronostico Paris FC-Monaco: stavolta la serie si interrompeParis FC-Monaco è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Paris FC vs Monaco – 10 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida tra Paris FC e Monaco si accende il 10 Aprile 2026 alle 19:00 presso lo storico Stadio Jean Bouin. Un confronto dal profilo ... news-sports.it Pierre Gasly era presente stasera nella gara di casa del Paris Saint German di Champions League, vinta 2-0 contro il Liverpool. #MemasGP #PierreGasly - facebook.com facebook Tre anni e mezzo di orrore quotidiano. Cécile Kohler e Jacques Paris, sopravvissuti al carcere in Iran (di A. Marrocco) x.com